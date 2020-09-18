Бундестаг отказался решать судьбу "Северного потока - 2"

Немецкие политики не стали отвечать на вопрос, останавливать ли проект или нет

Партия "Зеленые" в ФРГ предложила остановить "Северный поток – 2". Однако бундестаг большинством голосов отказался заниматься этой идеей, которую, в итоге, передали в профильный комитет.

Об этом объявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау. 

Как отмечает РИА "Новости", партия не объяснила, зачем Германии нужно так поступить, и не уточнила, сколько стране придется заплатить другим участникам проекта за такой шаг. 

Газопровод осталось достроить всего на 3%, но пока "Газпром" не приступил к прокладке оставшихся труб. А одно из судов, которые, как считается, будет задействовано в строительстве, и вовсе покинуло немецкий порт Мукран. Эксперт предполагают, что это связно с необходимостью оснастить корабль техническими и технологическими элементами. 

Полина ИВАНОВА

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