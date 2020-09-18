Немецкие политики не стали отвечать на вопрос, останавливать ли проект или нет

Партия "Зеленые" в ФРГ предложила остановить "Северный поток – 2". Однако бундестаг большинством голосов отказался заниматься этой идеей, которую, в итоге, передали в профильный комитет.

Об этом объявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау.

Как отмечает РИА "Новости", партия не объяснила, зачем Германии нужно так поступить, и не уточнила, сколько стране придется заплатить другим участникам проекта за такой шаг.

Газопровод осталось достроить всего на 3%, но пока "Газпром" не приступил к прокладке оставшихся труб. А одно из судов, которые, как считается, будет задействовано в строительстве, и вовсе покинуло немецкий порт Мукран. Эксперт предполагают, что это связно с необходимостью оснастить корабль техническими и технологическими элементами.