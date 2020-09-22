Путин назвал способ восстановить экономику после пандемии

Лидер считает, что придется применять нестандартные решения

Во время выступления в ООН Владимир Путин отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции все страны мира столкнулись с тяжелой экономической ситуацией. Вернуть все к докризисному уровню может помочь совместная слаженная работа государств между собой.

Также, указал президент, "расчистка ограничений и санкций" может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики, пишет URA.RU.

Путин полагает, что реабилитировать экономику в мире придется еще долгое время – для этого понадобится принимать нестандартные решения.