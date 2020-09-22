Путин назвал способ восстановить экономику после пандемии

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Во время выступления в ООН Владимир Путин отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции все страны мира столкнулись с тяжелой экономической ситуацией. Вернуть все к докризисному уровню может помочь совместная слаженная работа государств между собой.
Также, указал президент, "расчистка ограничений и санкций" может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики, пишет URA.RU.
Путин полагает, что реабилитировать экономику в мире придется еще долгое время – для этого понадобится принимать нестандартные решения.
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