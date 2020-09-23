СМИ: в России может сильно подорожать пиво

СМИ: в России может сильно подорожать пиво
Фото: Ведомости/ТАСС
При этом производство пенного напитка уменьшится на треть

В России, по данным СМИ, скоро может подорожать пиво. Его стоимость поднимется на 10 – 25%. Это произойдет, если в стране будет введена система маркировки пенного, предупредила главу Минпромторга Ассоциация производителей пива.

В начале сентября стало известно о планах министра промышленности и торговли запустить в России маркировку пива. Якобы это позволит одолеть контрафакт. Но производители пенного уверены, такая мера не решит вопрос, да и поступления с нее в бюджет не увеличатся.  

А вот на легальное производство пива введение маркировки повлияет негативно. Объемы выпускаемой продукции сократятся на треть, отрасль понесет убытки, что вызовет скачок цен.  

Используемое для маркировки и чипирования оборудование на 30% снижает скорость линий на заводах. Из-за этого становится невозможным выпуск пенного напитка в прежних количествах, пояснил "Известиям" директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes. А в компании "Балтика" сообщили о неизбежности падения производства пива объемов производства в до 10% после введения маркировки. 

Между тем в Минфине считают, что введение маркировки поможет обелить рынок пива и увеличить поступления в бюджет. В ведомстве допустили, что цены вырастут, но самое большее на 2%, передает URA.RU.

Успокоил производителей пива и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он заявил, что предложение об акцизах пока еще только прорабатывается, поэтому говорить о сокращении объемов производства  и причин для повышения цен нет.

Ранее "Утро.ру" писало о возможности появления новых требований к производству пива. Тогда предполагалось, что перемены позволят расширить рецептуру пенного и приблизить к азиатским или американским сортам.

Полина ДОРОЖКИНА

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