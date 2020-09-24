Отказ страховщиков от сотрудничества - не самая большая проблема для газопровода

В этом году работы по укладке труб "Северного потока-2" уже не начнутся. В этом уверен сотрудник Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. По его оценке, ближайшие несколько месяцев проект будет заморожен.

Отказ Группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) заключать договор с судами, задействованными на "Северном потоке-2", - неприятный, но не смертельный момент. Да, на долю этого объединения приходится 90% всех страховых услуг кораблям, но есть страховщики, которые в него не входят, например, азиатские и российские.

Соответственно, Россия могла бы создать страховую компанию специально для "Северного потока-2". В этом случае ей не страшны санкции США, ведь на другие проекты компания и не будет рассчитана. Но проблема в том, что договор должна одобрить Дания, на участке которой должно идти строительство.

"Не думаю, что отказ принимать страховку от российской компании соответствует международному праву, но Дании достаточно просто затягивать процесс одобрения страховки. Судя по всему, так и происходит", – полагает Митрахович.

По его мнению, Дания заняла выжидательную позицию на фоне скандала с Алексеем Навальным, ослабившим поддержку проекта со стороны Германии, пишет "Взгляд". Как только Берлин даст сигнал, что ему нужен газопровод, Копенгаген согласится на любую страховку, которая покроет возможные риски.

Но тут вступает в дело погода. С октября на Балтике начинает заметно штормить. Это плохое время для укладки трубопровода.

"В этом году уже вряд ли удастся достроить "Северный поток - 2". Стройка, скорее всего, переходит на следующую весну",

– делает прогноз эксперт. К тому времени, по его мнению, спадет и полна политического "психоза". Так что весной 2021 г. трубоукладчики смогут спокойно закончить строительство последних 100 км газопровода.

Ранее в Европе предложили заморозить "Северный поток-2" на время, которое потребуется для расследования отравления Навального. Однако не все в ЕС готовы связывать эти события.