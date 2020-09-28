Новости с рынка валют: инвесторы поспешно избавляются от рубля

Новости с рынка валют: инвесторы поспешно избавляются от рубля
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доллар по 78 и евро по 91 - это не предел

Минувшая неделя закончилась очень печально для российской валюты. Впервые с 2016 г. доллар подорожал выше 78 руб., евро достиг 90,9 руб. И на этом падение рубля не остановится.

Новое усиление пандемии коронавируса в мире оказывает давление на валютные рынки. Во многих странах начинают усиливать ограничения и предупреждают о возможных новых жестких мерах. Предприниматели опасаются повторения ситуации как весной 2020 г., обеспокоенные инвесторы спешат минимизировать грядущие потери.

"Инвесторы стараются выходить из более рисковых юрисдикций, к которым относится и Россия",

– пояснил "Утру.ру" финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский. При этом он отмечает, что на прошлой неделе падали все валюты развивающихся рынков, и рубль на их фоне выглядел даже лучше других, потеряв 3,4% против среднего показателя 3,8%.

Однако для России негативным фактором, помимо ситуации с ростом заболеваний COVID-19, является риск новых санкций со стороны Евросоюза и США.

"Ситуация с Алексеем Навальным и Белоруссией была воспринята негативно, и пока риторика относительно России агрессивная. Это добавляет дополнительные риски рублю",

– считает Марчинский. В то же время есть и хорошие новости – нефть не опускается ниже 40 долларов за баррель. Поэтому говорить о том, что рубль скоро достигнет уровня 100 за евро и 90 за доллар, пока рано. Но если ситуация коронавирусными ограничениями и антироссийскими санкциями будет развиваться, это станет сигналом для дальнейшего падения российской валюты.

"Ближайшие цели по доллару это 81 рубль, по евро – 93 рубля", – прогнозирует эксперт.

В понедельник, 28 сентября, торги на Московской бирже начались со снижения курса рубля. В 10.10 мск за доллар давали 78,43 руб., за евро – 91,04 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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ой-ой-ой как страшно! нужно наверное скорее бежать за гречей и туалетной бумагой? еще дачу надо срочно купить под киевом, там то точно все в шоколаде.
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