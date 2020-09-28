Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
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С начала года доллар стал намного дороже в Бразилии, Турции и России. Рубль занял третью строчку в негативном рейтинге.
Он подешевел на 21,6%. Больше упали только бразильский реал, потерявший 27,8%, и турецкая лира, рухнувшая на 23,7%.
В то же время белорусский рубль потерял 20% и попал на пятое место. Его немного обошло аргентинское песо (-21%).
Украинская гривна подешевела на16,3%, Сильнее – на 18,4% – обвалился южноафриканский рэнд. Тайский бат потерял 6,3%. Замкнула десятку индийская рупия. Она упала на 3,1%.
На 15:00, по данным Московской валютной биржи, доллар стоил почти 78,79 рубля.
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