Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют

продолжениеЕвро вырос до 92 рублей впервые за много лет
Российский деревянный сильно подешевел по отношению к доллару

С начала года доллар стал намного дороже в Бразилии, Турции и России. Рубль занял третью строчку в негативном рейтинге.

Он подешевел на 21,6%. Больше упали только бразильский реал, потерявший 27,8%, и турецкая лира, рухнувшая на 23,7%.

В то же время белорусский рубль потерял 20% и попал на пятое место. Его немного обошло аргентинское песо (-21%). 

Украинская гривна подешевела на16,3%, Сильнее – на 18,4% – обвалился южноафриканский рэнд. Тайский бат потерял 6,3%. Замкнула десятку индийская рупия. Она упала на 3,1%.

На 15:00, по данным Московской валютной биржи, доллар стоил почти 78,79 рубля.

Полина ДОРОЖКИНА

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