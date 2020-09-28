Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
620 новости
Евро продолжает расти вот уже несколько недель. В понедельник европейская валюта к 16:30 торговалась за 92 рубля.
Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом доллар составил 78 рублей.
Эксперты полагают, что евро совсем скоро достигнет отметки в 100 рублей. Риском для российского деревянного сейчас считают ситуацию с Алексеем Навальным и протесты в Белоруссии. Однако рубль недавно вошел в тройку самых обвалившихся валют.
В черный список дополнительно внесены конкретные имена и компании
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин