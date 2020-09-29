Евро пробил отметку в 93 рубля

Европейская валюта продолжает дорожать. Во вторник, 29 сентября, курс евро перевалил за 93 рубля. На 10.11 утра европейская валюта торговалась по 93,10 рубля. Такое произошло впервые с января 2016 года.

Курс доллара сегодня утром, по данным Московской биржи, составляет 79,26.

Накануне евро торговался по 92 рубля.

Ранее эксперт в беседе с "Утро.ру" рассказал россиянам, в какой валюте безопаснее всего хранить сбережения.