Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
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Европейская валюта продолжает дорожать. Во вторник, 29 сентября, курс евро перевалил за 93 рубля. На 10.11 утра европейская валюта торговалась по 93,10 рубля. Такое произошло впервые с января 2016 года.
Курс доллара сегодня утром, по данным Московской биржи, составляет 79,26.
Накануне евро торговался по 92 рубля.
Ранее эксперт в беседе с "Утро.ру" рассказал россиянам, в какой валюте безопаснее всего хранить сбережения.
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