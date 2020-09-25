Инвесторы отказываются от евро и долларов, предпочитая более "тихую гавань"

Швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют, так как он обеспечен золотовалютными резервами, в отличие от американского доллара и евро, заявил в беседе с "Утро.ру" финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

По словам специалиста, из-за многочисленных кризисных явлений инвесторы вынуждены отказываться от евро и доллара – сейчас ставка делается на швейцарский франк, японскую йену и норвежскую крону. Тем не менее, эксперт выделяет франк как самую надежную валюту для хранения резервов.

Марчинский напомнил, что в 1971 году президент США Ричард Никсон провел ряд государственных реформ по приостановке конвертируемости доллара в золото – то есть отвязал от драгоценного металла курс американской валюты.

"В том числе поэтому франки не печатают как доллары. Весной этого года мы увидели беспрецедентное печатание доллара, ничем не обеспеченной валюты. Франк так печатать нельзя. Поэтому многие инвесторы в период высоких рисков перекладывают сбережения во франки", – объяснил инвестор.

Эксперт также выделил британский фунт, который переживал не лучшие времена из-за брекзита. Но на деле экономика Великобритании – одна из самых устойчивых.

"И когда негативный фон пройдет, фунт начнет укрепляться. В средне– и долгосрочной перспективе я ожидаю значительное укрепление фунта – особенно к рублю", – поделился прогнозами Марчинский.

Также он добавил, что за последние 20 лет рубль подешевел относительно большинства мировых валют – к примеру, доллар вырос по отношению к нему в три раза.

"Поэтому мой совет: храните и инвестируйте деньги в валюте, если есть такая возможность", – подытожил Марчинский.

Ранее финансовый эксперт Барри Стэпплер заявил, что Россия удачно подгадала с массовой скупкой золотовалютных резервов. Эксперт уверен, что драгоценный металл будет и дальше расти в цене.