При этом в "Газпроме" не исключили невозможность компенсировать провал по поставкам в первом полугодии

Турция может увеличить покупку газа из России до конца нынешнего года, поскольку он стал дешевле. Об этом заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев во время сегодняшней онлайн-дискуссии о перспективах топливного рынка.

"Цена нефтяного индекса была достаточно высока в первом полугодии, сейчас она снизилась и мы предполагаем, что это приведет к тому, что объемы закупок российского природного газа увеличатся в Турции", – цитирует "Прайм" представителя монополиста.

При этом Комлев подчеркнул, что полностью компенсировать падение продаж, которое произошло в первом полугодии, возможно, не получится.

Напомним, Турция является одним из крупнейших покупателей российского голубого топлива. Тем не менее, в последние годы происходит снижение закупок. Так, в 2019 г. они рухнули на 35%, до 15,5 млрд куб, а в первом полугодии 2020-го "Газпром" снизил поставки газа Анкаре в 1,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 4,733 млрд кубометров.

Несмотря на запуск газопровода "Турецкий поток", Республика в дальнейшем хочет отказаться от покупки сырья у РФ. Анкара уже и сейчас активно сотрудничает с Катаром, закупая у него СПГ, также нарастила закупки у Азербайджана. Кроме того, турки надеются на огромные залежи топлива в месторождении "Сакарья" в Черном море, которое было обнаружено недавно, о чем в конце августа текущего года оповестил сограждан лидер страны Тайип Эрдоган.

По его данным, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. Власти рассчитывают начать поставки газа с "Сакарьи" на внутренний рынок в 2023 году.