Россия надеется на Турцию в поставках газа

Россия надеется на Турцию в поставках газа
Фото: Altan Gocher/www.globallookpress.com
При этом в "Газпроме" не исключили невозможность компенсировать провал по поставкам в первом полугодии

Турция может увеличить покупку газа из России до конца нынешнего года, поскольку он стал дешевле. Об этом заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев во время сегодняшней онлайн-дискуссии о перспективах топливного рынка.

"Цена нефтяного индекса была достаточно высока в первом полугодии, сейчас она снизилась и мы предполагаем, что это приведет к тому, что объемы закупок российского природного газа увеличатся в Турции", – цитирует "Прайм" представителя монополиста.

При этом Комлев подчеркнул, что полностью компенсировать падение продаж, которое произошло в первом полугодии, возможно, не получится.

Напомним, Турция является одним из крупнейших покупателей российского голубого топлива. Тем не менее, в последние годы происходит снижение закупок. Так, в 2019 г. они рухнули на 35%, до 15,5 млрд куб, а в первом полугодии 2020-го "Газпром" снизил поставки газа Анкаре в 1,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 4,733 млрд кубометров.

Несмотря на запуск газопровода "Турецкий поток", Республика в дальнейшем хочет отказаться от покупки сырья у РФ. Анкара уже и сейчас активно сотрудничает с Катаром, закупая у него СПГ, также нарастила закупки у Азербайджана. Кроме того, турки надеются на огромные залежи топлива в месторождении "Сакарья" в Черном море, которое было обнаружено недавно, о чем в конце августа текущего года оповестил сограждан лидер страны Тайип Эрдоган.

По его данным, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. Власти рассчитывают начать поставки газа с "Сакарьи" на внутренний рынок в 2023 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей