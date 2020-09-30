После очередного падения курса рубля, когда стоимость евро приблизилась к 93-рублевой отметке, а доллар подскочил почти до 80 рублей, Банк России, похоже, осознал, что положение российской валюты, мягко говоря, близко к критическому

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Центробанк спешит на помощь



В соответствии с опубликованным Центробанком сообщением, с 1 октября по 30 декабря регулятор намерен осуществлять дополнительные продажи (интервенции) валюты на внутреннем рынке.

Центробанк готов ежедневно выбрасывать на рынок порядка 2,9 млрд долларов. Эти продажи будут осуществляться сверх объема, который реализует Минфин согласно бюджетному правилу.

Валютные интервенции ЦБ начал еще в марте, после масштабного обвала цен на нефть, когда курсы взлетели выше 80 рублей за доллар и около 90 за евро. В итоге, в марте на рынок было выброшено около 1,1 млрд долларов, в апреле – 4,8 млрд долларов, а в мае и июне – 2,7 и 2,9 млрд соответственно. С июля объем интервенций начал сокращаться, опустившись до докризисного минимума в сентябре.

Таинственное исчезновение

Вчерашнее заявление Центробанка определенно подействовало на рынок. Взлетев с утра вторника до 79,97 рублей за доллар, курс американской валюты пошел вниз, вместе с евро, успевшим подрасти с утра до 93,3 рублей.

Участники рынка были удивлены тому, как огромный объем заявок на покупку валюты начал таинственным образом исчезать. Очевидно, что игроки уверовали в твердость намерений Центробанка и его способность хотя бы на время остановить рост курса. Покупать же валюту по рекордно высокой цене, понимая, что в скором времени она будет снижена, не решился никто.

Опасность миновала?

Можно ли по результатам эффектного заявления ЦБ говорить о том, что падение курса рубля прекратится, или по крайней мере, замедлится на какой-то период? Безусловно, какое-то замедление будет иметь место, но говорить о приостановке нисходящей тенденции пока преждевременно. Интервенции в размере 2,9 млрд рублей в день не в состоянии переломить общий негативный тренд, свидетельствующий о неспособности рубля удерживаться на плаву собственными силами. Центробанк, по сути, намерен подключить рубль к некому аппарату искусственной вентиляции легких. Это не приведет к его "выздоровлению", но и не позволит ему "скончаться" раньше времени.

"Цель повышенного размера валютных интервенций – замедлить падение рубля, которое будет происходить в любом случае, - пояснил "Утро.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Если в период сильного снижения нефтяных котировок ЦБ РФ осуществлял валютные интервенции в размере 3,5-11 млрд рублей в день, то сейчас вливания в размере 2,9 млрд рублей, укрепления рубля не обеспечат. Особенно, если учитывать снижение нефтяных котировок на фоне второй волны пандемии (цены на нефть могут уйти ниже 40 долларов за баррель)".

Не видит особых перспектив для рубля и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. "Есть сильные сомнения, что заявленных сумм хватит", – говорит он.

Будущее полное тревог

Общие прогнозы экспертов относительно среднесрочных перспектив рубля довольно тревожные. В то, что столь незначительные интервенции ЦБ позволят остановить девальвацию, не верит никто.

"Девальвация рубля продолжится, так как многие факторы работают против российской валюты, а укрепляющих факторов для рубля нет, - говорит Артем Деев. – Это усиление санкционного давления из-за дела Навального, событий в Белоруссии и в Нагорном Карабахе. Это вторая волна пандемии и сокращение спроса на энергоресурсы, а также низкий уровень цен на сырье. В среднесрочной перспективе стоит ожидать ослабления рубля до уровня 83-85 в паре с долларом и до 95 в паре с евро".

По мнению Вязовского, валютные интервенции за счет золотовалютных резервов являются плохим признаком.

"Как только на рынок пойдут деньги из ЗВР - глобальные спекулянты "почуют кровь"", – говорит он.

Как и Артем Деев, он согласен с тем, что судьба рубля будет зависеть от новых санкций, которые Запад наложит на Россию, ситуации с Беларусью и эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"В любом случае нас ждет интересная и захватывающая борьба за уровень 80 рублей за доллар. Если по итогам пятницы мы закрепимся выше – это плохой сигнал для инвесторов", – предупреждает эксперт.