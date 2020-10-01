Доллар и евро подешевели

Рубль набирает силу

Деревянный стал расти по отношению к доллару и евро. Таков сегодняшний показатель торгов на Московской межбанковской валютной бирже.

американский доллар подешевел на 52 копейки. Теперь за него дают 77,11 рубля.

Евро, по данным ММВБ, снизился на 41 коп. – до 90,65 рубля.

Между тем ранее экономисты выдавали негативный прогноз. По их словам, послеочередного падения курса, когда стоимость евро приблизилась к 93 руб., а доллар поднялся почти до 80 руб., российская валюта оказалась в критическом положении, которое будет обостряться. Даже предрекали курс 100 руб. за $1.

Полина ДОРОЖКИНА

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