Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
От ситуации в Нагорном Карабахе сейчас во многом зависит, что будет с рублем. При условии, что конфликт между Арменией и Азербайджаном обострится, курс доллара может вырасти до 82-83 рублей.
Эксперт Никита Масленников считает, что в таком случае не обойдется без вмешательства Центробанка РФ, которому придется принимать определенные меры, чтобы хоть как-то выровнять курс, пишет URA.RU.
Но эксперт считает, что окончательные прогнозы давать пока рано. Экономист подчеркнул, что рубль может вернуться к отметке 70-75 за доллар, если ситуацию в Нагорном Карабахе и другие геополитические риски удастся стабилизировать.
К слову, недавно стало известно, что рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют.
Экономисты считают, что сейчас российская валюта оказалась в критическом положении, которое продолжит ухудшаться.
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной