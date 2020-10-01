Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз

Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Российская валюта находится под угрозой обвала

От ситуации в Нагорном Карабахе сейчас во многом зависит, что будет с рублем. При условии, что конфликт между Арменией и Азербайджаном обострится, курс доллара может вырасти до 82-83 рублей. 

Эксперт Никита Масленников считает, что в таком случае не обойдется без вмешательства Центробанка РФ, которому придется принимать определенные меры, чтобы хоть как-то выровнять курс, пишет URA.RU. 

Но эксперт считает, что окончательные прогнозы давать пока рано. Экономист подчеркнул, что рубль может вернуться к отметке 70-75 за доллар, если ситуацию в Нагорном Карабахе и другие геополитические риски удастся стабилизировать. 

К слову, недавно стало известно, что рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют.

Экономисты считают, что сейчас российская валюта оказалась в критическом положении, которое продолжит ухудшаться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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