Российская валюта находится под угрозой обвала

От ситуации в Нагорном Карабахе сейчас во многом зависит, что будет с рублем. При условии, что конфликт между Арменией и Азербайджаном обострится, курс доллара может вырасти до 82-83 рублей.

Эксперт Никита Масленников считает, что в таком случае не обойдется без вмешательства Центробанка РФ, которому придется принимать определенные меры, чтобы хоть как-то выровнять курс, пишет URA.RU.

Но эксперт считает, что окончательные прогнозы давать пока рано. Экономист подчеркнул, что рубль может вернуться к отметке 70-75 за доллар, если ситуацию в Нагорном Карабахе и другие геополитические риски удастся стабилизировать.

К слову, недавно стало известно, что рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют.

Экономисты считают, что сейчас российская валюта оказалась в критическом положении, которое продолжит ухудшаться.