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"Академик Черский" покинул место своей стоянки в порту Мукран. Судно, которое имеет все необходимые технические характеристики для завершения строительных работ на газопроводе "Северный поток – 2", отдаляется от логистической базы.
Такие данные приведены на сайте, где можно отследить перемещение судов Marine Traffic.
Куда "Черский" взял курс, точно неизвестно. Несмотря на то, что судно уверено отходит от места своей многомесячной стоянки, точкой прибытия на портале для отслеживания вновь значится Мукран.
На территории этого немецкого порта находится логистическая база, где лежат трубы для возведения трубопровода. "Черский" простоял в Мукране несколько месяцев.
Примечательно, что на днях от места достройки "Северного потока-2" стало отдаляться другое судно-кандидат на завершение работ на газопроводе. Баржа "Фортуна" резко изменила курс и уплыла подальше от трубопровода. Судно несколько месяцев простояло в порту Росток. По мнению некоторых специалистов, именно там "Фортуна" проходила необходимую модернизацию с помощью европейских партнеров.
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