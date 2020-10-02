В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Переговоры о поставках российского газа в Белоруссию идут, как запланировано. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в пятницу, 2 октября.

По его словам, от намеченного графика переговоров стороны не отклоняются, предварительные соглашения уже имеются. Раскрывать их пока Головченко не стал, отметив, что как только появятся конкретные договоренности, их "предъявят обществу".

Он подчеркнул, что "форс-мажора" в переговорах по газу нет, как нет и опасений, что могут не успеть договориться до конца текущего года.

"Российские партнеры занимают конструктивную позицию. Поэтому никаких причин для затягивания",

– цитирует Головченко "Спутник.Беларусь".

Ранее посол Минска в Москве Владимир Семашко сообщил, что велика вероятность создать единый рынок газа уже к 1 января 2022 года, и намекнул, что на 2021 г. Белоруссия получит скидку.

Головченко возглавил белорусское правительство в июне этого года. После выборов 9 августа он исполнял обязанности премьера. В пятницу, 2 октября, парламент страны утвердил его в этой должности.