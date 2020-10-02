Парламент Белоруссии утвердил в должности нового премьер-министра

Депутаты переизбрали главу Кабмина, одобренного Лукашенко

Палата представителей одобрила кандидатуру Романа Головченко на должность главы кабмина Белоруссии. Голосование состоялось в Овальном зале Дома правительства в Минске 2 октября.

Головченко вступил в должность премьера 4 июня по назначению главы Республики Александра Лукашенко. Парламент утвердил его кандидатуру неделю спустя. После выборов, прошедших в стране 9 августа, Лукашенко вновь назначил его на должность премьер-министра.

Во время выступления новоиспеченный премьер отметил, что правительство ориентировано на командную работу. Действующий состав настроен на решение главных государственных проблем и повышение уровня жизни в стране, передает БелТА.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко утвердил новый состав кабинета министров. Сохранили свои посты главы белорусского МИД, МВД и Минобороны. 


Егор МАЛКОВ

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