Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
Палата представителей одобрила кандидатуру Романа Головченко на должность главы кабмина Белоруссии. Голосование состоялось в Овальном зале Дома правительства в Минске 2 октября.
Головченко вступил в должность премьера 4 июня по назначению главы Республики Александра Лукашенко. Парламент утвердил его кандидатуру неделю спустя. После выборов, прошедших в стране 9 августа, Лукашенко вновь назначил его на должность премьер-министра.
Во время выступления новоиспеченный премьер отметил, что правительство ориентировано на командную работу. Действующий состав настроен на решение главных государственных проблем и повышение уровня жизни в стране, передает БелТА.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко утвердил новый состав кабинета министров. Сохранили свои посты главы белорусского МИД, МВД и Минобороны.
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться