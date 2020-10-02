Пожилая протестующая срывает с силовиков маски и размахивает красно-белым флагом

Нина Багинская принимает участие в акциях против действующей власти в Белоруссии на протяжении нескольких десятков лет. Однако популярность в СМИ, которые назвали ее "бесстрашной соперницей Лукашенко", пришла к ней после августовских событий, когда начались масштабные выступления против президента республики.

Багинская, которую СМИ называют "стальной бабушкой", появляется на улицах с красно-белым флагом, ставший у оппозиционеров повседневной атрибутикой на уличных акциях. Каждый раз правоохранительные органы отнимают у пенсионерки флаг, и ей приходится вышивать его заново.

В сентябре в Минске прошел "Марш женщин". Багинская попыталась в это время остановить транспорт, в который согнали задержанных, и сняла с одного из представителей правопорядка маску.

Пожилая оппозиционерка стала кумиром своих молодых единомышленников. Сама она утверждает, что даже не знает, какое количество штрафов ей придется оплачивать.

Финская писательница Мария Петтерсон полагает, что популярность Багинская приобрела благодаря эффектным фото, которые стали культовыми: маленькая старушка подходит к огромным полицейским и без всякого страха начинает их отчитывать, пишет MTV Uutiset.

Ранее СМИ сообщали, что оппозиция планировала привлечь к выступлениям против властей в Белоруссии женщин с накладными животами.