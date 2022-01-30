Германия снова отложила сертификацию оператора "Северного потока - 2"

Германия снова отложила сертификацию оператора "Северного потока - 2"
Stefan Sauer/www.globallookpress.com
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Регулятор утверждает, что не получил необходимых документов

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн заявил, что в ближайшее время регулятор не собирается принимать окончательное решение по вопросу сертификации оператора российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью местным журналистам.

Глава регулятора указал, что решение о сертификации Nord Stream AG отложено до июня 2022 года. Раньше указанного срока не стоит ожидать каких-то конкретных шагов. Хоманн уточнил, что оператор трубопровода, проходящего через Балтийское море, до сих пор не предоставил все необходимые документы.

"В реестре запись присутствует, однако дальнейших шагов нет. Если просмотреть на ряд еще неисполненных процедур, можно прийти к выводу, что в первом полугодии они вряд ли будут осуществлены", – указал Хоманн.

Учредив дочернюю компанию, оператор Nord Stream 2 AG уже выполнил требования регулятора. Однако впереди еще передача и дальнейшее изучение всех материалов "дочки" – без этого возобновить процесс сертификации невозможно, говорится в публикации Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Основанием для процедуры являются нормы Газовой директивы Европейского союза, устанавливающие разграничение между юридическими лицами, эксплуатирующими газопровод и занимающиеся продажей газа. Формальным и единственным акционером оператора выступает "Газпром". Nord Stream 2 AG,  базирующийся в швейцарском Цуге, подал в агентство заявку на сертификацию в качестве независимого оператора, однако в ноябре 2021 года ведомство решило приостановить процедуру, указав на необходимость соответствия компании немецкому законодательству.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что намерены проводить консультации с украинскими властями по вопросу запуска "Северного потока – 2".

Источник: Frankfurter Allgemeinen Zeitung ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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