Больше всего подорожали растительные масла и молочная продукция

В январе 2022 г. цены на продовольствие в мире достигли рекордных показателей с апреля 2011 года. Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, опубликованном в четверг, 3 февраля.

Индекс цен на продукты в январе составил 135,7 пункта, что на 1,1% больше, чем в декабре 2021-го. В частности, больше всего поднялась стоимость на растительные масла, где среднее значение индекса выросло на 4,2% до 185,9 пункта, достигнув исторического максимума.

В ООН такой рост связывают с увеличением котировок пальмового масла из-за низких объемов производства.

Кроме того, на высокую стоимость растительных масел на рынке оказала влияние сырая нефть, цена на которую в течение прошлого года регулярно росла.

На 2,4% подрос индекс цен на молочную продукцию. Данный показатель растет уже почти полгода. Больше всего цены выросли на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

Незначительно в январе отмечен рост стоимости зерновых и мяса.

А вот индекс цены на сахар стал единственным, который продемонстрировал снижение. По сравнению с декабрем 2021 г. в прошедшем январе он уменьшился на 3,1%.

Напомним, еще в декабре 2020-го главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун сделал неутешительный для планеты прогноз о взлете цен на продукты из-за эпидемии коронавируса. К тому моменту пандемия привела к падению уровня доходов больше чем на 10%. А, как мы знаем, эпидемию COVID-19 человечество до сих пор не усмирило.

