В России сильно вырастут цены на одежду и обувь

продолжениеВласти предвидят сильное повышение цен в 2022 году
Эксперты прогнозируют подорожание на 15-25%

В России одежда и обувь сильно подорожают. Заявление дала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Как пишет "Радио 1", в среднем за прошлый год цены на одежду и обувь поднялись на 15-25%. Самый высокий рост произошел среди товаров премиального сегмента – там цены увеличились практически на 20-30%. По словам Лебсак-Клейманс, опираясь на нынешнее состояние политики между странами, в текущем году понижения цен ждать не стоит.

Боле того, эксперт заявляет, что цены вырастут по всему миру. Основными причинами повышения стоимости одежды и обуви женщина считает глобальное подорожание сырья. Это в свою очередь увеличивает себестоимость продукции. Кроме того, из-за коронавируса транспортировка стала стоить намного больше, что также влечет повышение цены на конечный товар.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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