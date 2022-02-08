Заметнее всего подорожают продукты питания

В 2022 году инфляция будет выше, чем ожидалось. Это признали в Минэкономразвития. Если раньше в ведомстве прогнозировали средний рост цен за год на 4%, то теперь предупреждают о 5,9%. Соответствующий доклад уже передан в правительство.

С одной стороны, переживать не о чем: бюджетные доходы тоже должны быть выше запланированных, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве. С другой, рост цен может ударить по благосостоянию граждан. Так, подорожание продуктов питания может дойти до уровня 6,5-7%, приводит URA.RU мнение старшего экономиста из "ВТБ капитал" Александра Исакова.

Отмечается, что прогноз по инфляции еще может измениться в ту или иную сторону в зависимости от ситуации с урожаем в странах-производителях сельхозпродукции, от скорости восстановления мировых цепочек поставок, от уровня глобальной инфляции. Поэтому более точные цифры будут представлены в апреле.

Но пока в России темпы роста цен очень высокие. Показатели последней недели января 2022 г. – плюс 8,82%, тогда как среднегодовая инфляция за 2021 г. составила, по данным МЭР, 8,39%. Это вполне соответствует общемировой тенденции: по данным специалистов ООН, рост стоимости продовольственных товаров сейчас бьет антирекорды последних 11 лет.

Ранее эксперты сообщили о значительном подорожании одежды и обуви в России.