Ценники остаются прежними, но объем товара сокращается

Российские производители всеми силами стараются сделать так, чтобы поход в магазин за продуктами наносил как можно меньший удар по кошелькам граждан. Ради этого они готовы перестраивать производственные линии, переделывать упаковку, перепечатывать этикетки. Получается очень удачно, ведь россияне обычно обращают внимание только на то, что написано крупным шрифтом, и не любят считать.

На очередную "новинку" обратили внимание в Ura.ru: на прилавках появились упаковки сосисок по две штучки.

Ранее россияне уже столкнулись с "девятком" яиц в упаковке вместо десятка, причем самые дорогие диетические куриные яйца нередко продаются по 6 штук. Про макароны уже и забыли, когда они расфасовывались по полкило: сейчас норма – 450 грамм, а в последнее время стали появляться пачки по 400 грамм.

Традиционные плитки шоколада со 100 гр "похудели" до 90 и даже 85 грамм. Становятся легче буханки хлеба, пачки печенья, сливочного масла. Подсолнечное масло тоже стабильно "испаряется" из бутылок – минус 50 мл от сезона к сезону.

Зато цены "держатся" на одном уровне – не за килограмм, конечно, а за штуку, пачку, упаковку. Производители объясняют это "заботой" о потребителе: дескать, таким образом товар остается доступным для большинства потребителей. В действительности, стоимость продуктов не снижается, а даже растет. Но россиянам после работы не хочется углубляться в математику и прикидывать, почем сыр в упаковке, где вместо 10 ломтиков осталось восемь. Они считают остатки зарплаты к концу месяца и удивляются, куда ушли деньги: есть, что ли, больше стали.

Ранее в Минэкономразвития признали, что удержать рост цен на продукты на уровне 4% в 2022 году не получится.