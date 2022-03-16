Пройти отопительный сезон без потерь невозможно, заявил топ-менеджер

Сложности в энергетике для Германии неизбежны в предстоящий зимний сезон, полный отказ от газа из Российской Федерации не представляется возможным. Соответствующее заявление сделал глава крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум, выступая на пресс-конференции.

Если ситуация будет развиваться и дальше по негативному сценарию, то цены на углеводороды продолжат расти. Внутренний рынок окажется не в состоянии удовлетворить спрос промышленности и полностью обеспечить отопление.

Иными словами, указал Бирнбаум, ситуация может дойти до отключений некоторых предприятий. К счастью, минувший зимний сезон оказался достаточно благоприятным, но никто не знает, какой будет погода в Европе к началу следующего отопительного сезона.

"И еще в прошлом году я говорил, что полный отказ от российского газа без перебоев невозможен", – заявил топ-менеджер.

В этот же день стало известно, что E.ON отказался от новых закупок голубого топлива у трейдеров российского "Газпрома", несмотря на объемный портфель и закупки газа для частного сектора, малого и среднего бизнеса. Немецкий концерн приобретает топливо у представителей оптового внутриевропейского рынка и не обеспечен прямыми соглашениями с производителем. Тем не менее, небольшое количество газа E.ON закупил именно у "Газпрома".

Бирнбаум высказался и о ситуации с дальнейшей судьбой "Северного потока – 2". Топ-менеджер уточнил, что E.ON не собирается обсуждать в настоящее время возможность выхода из проекта. Газопровод не подлежит продаже в пользу российского акционера, все права в отношении "Северного потока – 2" у немецкой компании сохраняются в полном объеме.