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Массовое банкротство грозит немецким предприятиям из-за
взлета цен на энергоносители. Об этом сообщил глава ассоциации малого и
среднего бизнеса Маркус Джергер. Он выступил с критикой правительства Германии.
Недовольство вызывают по-прежнему высокие налоги на электричество. Кроме того,
реформа по льготам для граждан, которые предпочитают передвигаться на
общественном транспорте, так и не состоялась.
Из-за цен на энергоносители множество жителей Германии может лишиться работы, а компании попросту разорятся. Джергер заявил, что цены на газ выросли вдвое, а на бензин тоже приходится раскошеливаться – литр стоит уже больше двух евро.
Джергер также недоволен тем, что основным поставщиком голубого топлива для Германии остается Россия. Он выразил недоумение, почему Берлин только сейчас начал говорить о поставках с другими странами – например, с Катаром.
Напомним, волатильность цен на газ в европейских странах выросла с момента признания Россией независимости ЛДНР и начала военной спецоперации на Украине. Однако стоит отметить, что ощутимо дорожать голубое топливо стало еще весной прошлого года.
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