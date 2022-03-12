Немцы запаниковали из-за взлета цен на топливо – грядет массовое банкротство компаний

Немцы запаниковали из-за взлета цен на топливо – грядет массовое банкротство компаний
Фото: pixabay.com
Бизнесмены проклинают правительство

Массовое банкротство грозит немецким предприятиям из-за взлета цен на энергоносители. Об этом сообщил глава ассоциации малого и среднего бизнеса Маркус Джергер. Он выступил с критикой правительства Германии. Недовольство вызывают по-прежнему высокие налоги на электричество. Кроме того, реформа по льготам для граждан, которые предпочитают передвигаться на общественном транспорте, так и не состоялась.

Из-за цен на энергоносители множество жителей Германии может лишиться работы, а компании попросту разорятся. Джергер заявил, что цены на газ выросли вдвое, а на бензин тоже приходится раскошеливаться – литр стоит уже больше двух евро.

Джергер также недоволен тем, что основным поставщиком голубого топлива для Германии остается Россия. Он выразил недоумение, почему Берлин только сейчас начал говорить о поставках с другими странами – например, с Катаром.

Напомним, волатильность цен на газ в европейских странах выросла с момента признания Россией независимости ЛДНР и начала военной спецоперации на Украине. Однако стоит отметить, что ощутимо дорожать голубое топливо стало еще весной прошлого года.

Источник: NEOPresse ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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