Континент не избежит топливного коллапса, что отразится на благосостоянии его населения

Полный отказ европейцев от поставок газа из России грозит обрушить экономику Старого света. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его словам, примерно треть поставляемого потребителям континента нашего голубого топлива идет на обогрев, другая треть – на крупные индустриальные предприятия в качестве энергоносителей, а оставшаяся часть направляется в химическую отрасль.

Эксперт напомнил, что в Норвегии уже предупредили о невозможности в краткосрочной перспективе полностью покрыть дефицит газа в случае отказа от сырья из РФ. Об этом же заявляли власти Германии.

"Иначе их ждет топливный коллапс", – сказал "Радио 1" политолог.

На нехватку газа из-за ценового кризиса сейчас уже жалуются производители минеральных удобрений. Плюс к этому практически остановлен экспорт из России сырья на европейский рынок. Ближе к осени может произойти скачок цен на продовольствие на 30-40%, прогнозирует аналитик. Такое положение дел негативно скажется на общем уровне инфляции, которая при самом худшем сценарии может достигнуть 12%.

"Все это безусловно отразится на благосостоянии европейцев, которые вынуждены расплачиваться за подобные баталии", – заметил Камкин.

Также он навал политическим решение крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON отказаться от закупок газа в РФ. По его мнению, в этом шаге меньше всего здравого экономического смысла. Впрочем, добавил специалист, E.ON не является основным клиентом "Газпрома" в Германии.

"Но ситуация в целом негативная. Думаю, после таких заявлений цены на споты на газ вновь скакнут, и на этот раз точно сильнее", – резюмировал аналитик.

Ранее в среду, 16 марта, глава E.ON Леонард Бирнбаум, выступая на пресс-конференции, признался, что полный отказ от газа из России не представляется возможным и предсказал ложности в энергетике для ФРГ в предстоящий зимний сезон. Однако позже стало известно, что компания отказалась от новых закупок голубого топлива у трейдеров российского "Газпрома".

