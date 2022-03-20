София не захотела продлевать контракт из-за ситуации на Украине

Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что страна отказывается от российского газа. Контракт с "Газпромом" не будут продлевать, по его словам, из-за спецоперации на Украине. София планирует искать других поставщиков, среди них Алжир и Катар. Также болгарская сторона заявила об увеличении импорта из Азербайджана и планах на сотрудничество с Грецией и Турцией, чья инфраструктура понадобится для закупок СПГ.



На заявление болгарского министра отреагировали в России. Пользователи активно комментируют новость об отказе Софии от российского газа.

"Ну если хотят покупать российский газ через Турцию то почему бы нет. У богатых свои причуды :)" "Потом опять ваш президент будет по лбу себя бить из-за потерянной выгоды и что приходится платить в два раза дороже, как с "Южным потоком", которые турки с удовольствием перехватили. Повторяетесь?" "Да, да. Мы помним, как болгарцы сначала отказались строить газопровод "Южный поток", затем год униженно просили Россию вернуться и построить газопровод", "А что, разве из Турции в братскую Болгарию пойдёт не российский газ? С доплатой, как положено?" "Вот угодил так угодил деду Джо))",

– пишут читатели РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее газовый демарш устроила Молдавия. Там заявили, что требование "Газпрома" вовремя платить за голубое топлива – политическое решение.