Доллар по 30 уже не за горами - экономист

Доллар по 30 уже не за горами - экономист
Petr Svancara/www.globallookpress.com
продолжениеДоллар упал до 68 рублей
Такой сценарий для россиян не так далек от реальности

Курс американской валюты может вновь вернуться к 30 рублям за единицу. Однако для этого Российской Федерации необходимо продолжать методично снижать число финансовых операций в долларах, указал экономист Степан Сумин.

Специалист считает, что события последних нескольких дней приблизили на пару шагов россиян к заветному курсу валют, который фиксировался до 2014 года, когда доллар стоил 30 рублей, а евро – в районе 40. Однако для этого нужно продолжать взятый курс на дедолларизацию глобальной экономики. За десять лет число финансовых операций, связанных с американской валютой, снизилось с 71 до 53 процентов.

А финансовый аналитик Владимир Чернов считает, что желаемый для многих россиян курс уже не за горами. Правда, доллар, скорее всего, остановится на отметке в районе 40 рублей, а евро будет стоить около 50. Для этого имеются все предпосылки. При стоимости Urals в 79,67 доллара с учетом дисконта нефть марки Brent составит до 110 долларов. Такие значения исключать нельзя – если введут эмбарго на российскую нефть для европейских государств.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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