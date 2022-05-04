Курс рубля
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Курс американской валюты по состоянию на 4 апреля в послеобеденное время упал до 68,64 рубля. С утра на Мосбирже доллар оценивался более чем в 70 рублей.
Евро также упал с 74 до 72 рублей. Специалисты указывают, что нефть марки Brent подросла к $107,61 за баррель.
Золото остается под влиянием трейдеров, которые обращают внимание на позиции американской валюты, передает "Свободная Пресса".
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