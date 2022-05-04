Доллар упал до 68 рублей

продолжениеЕвро опустился ниже 60 рублей впервые с 2017 года
Американская валюта идет вниз после первых майских праздников

Курс американской валюты по состоянию на 4 апреля в послеобеденное время упал до 68,64 рубля. С утра на Мосбирже доллар оценивался более чем в 70 рублей.

Евро также упал с 74 до 72 рублей. Специалисты указывают, что нефть марки Brent подросла к $107,61 за баррель.

Золото остается под влиянием трейдеров, которые обращают внимание на позиции американской валюты, передает "Свободная Пресса".

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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