Курс рубля
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Курс европейской валюты опустился до 60 рублей в первые с апреля 2017 года, о чем свидетельствуют данные торгов на 20 мая.
Как отмечает источник, по данным биржи на 11:06 по московскому времени евро достиг 60,4 рубля, доллар – 58, 2 рубля.
Как пишет "Радио 1", аналитики прогнозируют готовность компаний к налоговым выплатам в период с 25 до 27 мая, что может сформировать излишек долларового предложения.
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