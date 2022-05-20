Евро опустился ниже 60 рублей впервые с 2017 года

продолжениеДоллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
Доллар упал до 58 рублей

Курс европейской валюты опустился до 60 рублей в первые с апреля 2017 года, о чем свидетельствуют данные торгов на 20 мая. 

Как отмечает источник, по данным биржи на 11:06 по московскому времени евро достиг 60,4 рубля, доллар – 58, 2 рубля.

Как пишет "Радио 1", аналитики прогнозируют готовность компаний к налоговым выплатам в период с 25 до 27 мая, что может сформировать излишек долларового предложения.

Источник: Мосбиржа ✓ Надежный источник
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