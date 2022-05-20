Эксперт выделила сразу несколько факторов

Финансовый аналитик Наталья Мильчакова назвала причину стремительного снижения курса американской валюты – по состоянию на 20 мая доллар упал ниже 58 рублей (евро – ниже 60 руб.).

По мнению специалиста, причиной подорожания российской валюты стало сразу несколько факторов.

"Это отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть", – указала эксперт в интервью.

Спикер добавила, что обвал европейской и американской валют может быть вызван началом налогового периода – в это время экспортеры занимаются активной продажей валюты. Стоит помнить и то, что нефтяное эмбарго Европейский союз пока что решил на неопределенный срок отложить.

Мильчак указала, что при стоимости барреля от 100 долларов доллар не может тороговаться на бирже выше 60 рублей. Хотя при падении еще на 5 пунктов остановит свое падение. Однако, если валюта пробьет и этот уровень, то будет торговаться в пределах 50-53 рублей.

Напомним, впервые с 2017 года евро упал до 60 рублей, о чем свидетельствовали данные Мосбиржи на 20 мая.