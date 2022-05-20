Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля

Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжение"Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
Эксперт выделила сразу несколько факторов

Финансовый аналитик Наталья Мильчакова назвала причину стремительного снижения курса американской валюты – по состоянию на 20 мая доллар упал ниже 58 рублей (евро – ниже 60 руб.).

По мнению специалиста, причиной подорожания российской валюты стало сразу несколько факторов.

"Это отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть", – указала эксперт в интервью.

Спикер добавила, что обвал европейской и американской валют может быть вызван началом налогового периода – в это время экспортеры занимаются активной продажей валюты. Стоит помнить и то, что нефтяное эмбарго Европейский союз пока что решил на неопределенный срок отложить.

Мильчак указала, что при стоимости барреля от 100 долларов доллар не может тороговаться на бирже выше 60 рублей. Хотя при падении еще на 5 пунктов остановит свое падение. Однако, если валюта пробьет и этот уровень, то будет торговаться в пределах 50-53 рублей.

Напомним, впервые с 2017 года евро упал до 60 рублей, о чем свидетельствовали данные Мосбиржи на 20 мая.

Источник: RT ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей