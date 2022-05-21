Национальная валюта набирает обороты - хотя и не без поддержки регуляторов, указывают эксперты

Американская валюта падает до 58 рублей, евро дешевеет до 60 рублей. С середины марта российский рубль укрепляется, обновляя максимумы. Несмотря на сложности в экономике, эксперты прогнозируют летом мощную волну роста отечественной валюты.

Прежде всего, аналитики говорят о технических факторах. Ниже 60 рублей обвалились маржинколы – нашлись те, кому для сокращения убытков потребовалась продажа валюты для скупки рублей, указывают трейдеры. И текущий рост во многом можно считать искуственным. Рублю создают тепличные условия для поддержки в условиях беспрецедентных санкционных мер. Центробанк ограничивает движение капитала с валютообменными операциями, а для нерезидентов запрещена продажа активов.

Как указал экономист Марк Гойхман, экспортеры обязуются реализовать 80% валютных поступлений за рубли. Добавляются и налоговые выплаты компаний, пик по которым придется на конец мая. Общая сумма может вырасти за 1,1 трлн рублей.

"За счет сохранения нерычного положения, когда на бирже высок приток валюты, а спрос мал, рубль и демонстрирует парадоксальный в таком кризисе рост", – считает финансист.

Однако участники рынка полагают, что летом вполне возможна вторая волна укрепления – до 50 рублей за доллар. В июне начнется погашение трехмесячных депозитов, которые были открыты весной в марте по высочайшим ставкам (выросшим в тот момент на 2,6 трлн рублей). Резко вырастет и спрос на валюту у физических лиц. Лишь в марте граждане РФ продали валюту на 570 млрд рублей. Спрос спустя три месяца может оказаться вполне сопоставимым.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова выделила несколько причин стремительного падения доллара.