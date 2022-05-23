Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года

продолжениеДолларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
Валюта обновила семилетний минимум

Российская валюта в понедельник, 23 мая, показала усиление роста: впервые с июня 2015 года упала до 59 рублей, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс американской валюты с ресчетом "завтра" по состоянию на 16:29 по московскому времени падал до 47,48 рубля.

Евро падал до 58,81 рубля.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей