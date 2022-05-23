Курс рубля
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Российская валюта в понедельник, 23 мая, показала усиление роста: впервые с июня 2015 года упала до 59 рублей, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс американской валюты с ресчетом "завтра" по состоянию на 16:29 по московскому времени падал до 47,48 рубля.
Евро падал до 58,81 рубля.
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