Валюта обновила семилетний минимум

Российская валюта в понедельник, 23 мая, показала усиление роста: впервые с июня 2015 года упала до 59 рублей, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс американской валюты с ресчетом "завтра" по состоянию на 16:29 по московскому времени падал до 47,48 рубля.

Евро падал до 58,81 рубля.