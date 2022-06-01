Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист

Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
A. Laule/www.globallookpress.com
Уверенность в устойчивости американской валюты тает с каждым днем

Россияне, которые хранят денежные средства наличными или на банковском счете, могут в скором времени столкнуться с неприятными событиями: их накопления уже "обнуляются", считает экономист Валентин Катасонов.

Специалист полагает, что теперь в американской валюте средства хранить точно не нужно. Пока что доллар остается на своих позициях и пользуется (пусть и менее устойчивым) спросом за счет искусственного сдерживания в виде бесконечных вливаний в американскую экономику, обеспеченную Вашингтоном и Федеральным резервным фондом.

Экономист сравнил доллар с пациентом, жизнь которого поддерживается за счет аппарата искусственной вентиляции легких. После прекращения бесконечной эмиссии власти США столкнутся с тем, что финансовый пузырь лопнет – курс американской валюты окажется на историческом минимуме. И все запасы в долларах превратятся в пыль.

Подобный сценарий, уверен эксперт – лишь вопрос времени. Однако до обвала долларовой пирамиды еще достаточно долго. 

Как пишет телеканал "МИР24", в странах Запада наблюдается рекордная инфляция. Цена за бензин в Британии составляет в долларах 2,18 за литр (порядка 135 рублей) после введения частичного эмбарго на импорт нефти из России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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