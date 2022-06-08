Дедолларизация в действии

Жители Российской Федерации массово избавляются от иностранной валюты – за первый квартал текущего года среди физических лиц разница между превалирующей продажей и покупкой валюты составила 345 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центрального банка России.

Подобная тенденция по продаже валюты в сравнении со скупкой появилась после решения финансового регулятора увеличить комиссию при скупке валюты. С помощью указанной меры Центробанк нацелен на стабилизацию ситуации на валютном рынке на фоне скачкообразных курсов к рублю. В итоге на счетах брокеров доля иностранных денежных средств упала до минимума за последний шестиквартальный период.

В мае ЦБ уже фиксировал резкое падение спроса на иностранную валюту среди россиян за первые шесть месяцев 2022 года. Резкий отток с валютных вкладов наблюдается после заявления Кремля о признании суверенитета ЛДНР и спецоперации на Украине. В марте жители РФ сняли со счетов в совокупности порядка 16,3 млрд рублей.

А экономист Валентин Катасонов заявил, что в один прекрасный момент валютные накопления россиян превратятся в пыль.