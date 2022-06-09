В начале торгов на Мосбирже доллар опустился до 59 рублей

Кандидат экономических наук Юрий Юденков полагает, что на снижение курса иностранных валют оказали влияние сразу несколько факторов. Своим мнением он поделился с RT.

По его словам, первый заключается в том, что Россия стала продавать энергоресурсы в рублях, жестко прекращая поставки в те страны, которые отказались принимать такие условия.

Второй аспект касается закрытия каналов для закупки оборудования, продуктов и технологий за валюту, поэтому и потребность в долларах и евро снизилась, приводит его слова "Радио 1". Он отметил, что до этого рубль был недооцененной валютой и сейчас начинает возвращаться к своим нормальным значениям.