Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля

В начале торгов на Мосбирже доллар опустился до 59 рублей

Кандидат экономических наук Юрий Юденков полагает, что на снижение курса иностранных валют оказали влияние сразу несколько факторов. Своим мнением он поделился с RT.

По его словам, первый заключается в том, что Россия стала продавать энергоресурсы в рублях, жестко прекращая поставки в те страны, которые отказались принимать такие условия. 

Второй аспект касается закрытия каналов для закупки оборудования, продуктов и технологий за валюту, поэтому и потребность в долларах и евро снизилась, приводит его слова "Радио 1". Он отметил, что до этого рубль был недооцененной валютой и сейчас начинает возвращаться к своим нормальным значениям. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
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