После котировки могут начать расти

Укрепление курса российской валюты связано с превалированием доли экспорта над импортом. По словам финансового аналитика Александра Егорова, в текущем диапазоне рубль сохранится, как минимум, до конца лета, пишет "Экономика Сегодня".

Эксперт полагает, что доллар будет торговаться за 55-60 рублей последующие пару месяцев. Однако уже к концу лета котировки западной валюты могут пойти вверх.

При этом Егоров подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация не позволяет делать надежных и долгосрочных прогнозов по поводу курса иностранной валюты, приводит его слова "Радио 1".