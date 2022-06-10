Низкий курс доллара сохранится еще несколько месяцев - аналитик

После котировки могут начать расти

Укрепление курса российской валюты связано с превалированием доли экспорта над импортом. По словам финансового аналитика Александра Егорова, в текущем диапазоне рубль сохранится, как минимум, до конца лета, пишет "Экономика Сегодня". 

Эксперт полагает, что доллар будет торговаться за 55-60 рублей последующие пару месяцев. Однако уже к концу лета котировки западной валюты могут пойти вверх. 

При этом Егоров подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация не позволяет делать надежных и долгосрочных прогнозов по поводу курса иностранной валюты, приводит его слова "Радио 1". 

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
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