Курс рубля
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Доцент кафедры государственной политики Московского государственного университета, экономист Юрий Юденков попытался спрогнозировать дальнейшую ситуацию, которая будет разворачиваться вокруг курса российской национальной валюты в ближайшие несколько месяцев.
В частности, специалист указал, что в текущий момент все складывается лучше, чем средне: факторов, способных окахть влияние на изменение резких значений рубля, пока что не предвидится. Напротив, существуют определененные тенденции, вселяющие некую долю оптимизма.
Так, за неделю доллар и евро будут колебаться в районе 2,5 единицы к текущему курсу рублю (как в сторону уменьшения, так и увеличения). А конец первого полугодия 2022-го приведет к дальнейшему укреплению валюты, пишет "Радио 1".
Не так давно Центробанк заявил, что россияне принялись в рекордных объемах избавляться от накоплений в иностранной валюте.
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