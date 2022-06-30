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В паре с российской валютой американский доллар до конца текущего года столкнется с влиянием импорта, экспорта и дивидендными выплатами и вырастет до 65 руб., считает экономист Игорь Рапохин.
В июле и августе продажа валюты станет значительной и выйдет на уровень до 2 триллионов рублей. На этом фоне, однако, доллар может вернуться к отметке до 50 рублей. Возможно, временно он даже опустится ниже указанных значений.
В условиях восстановления импорта, которого, по прогнозу эксперта, ожидается осенью, доллар вырастет к концу года до 65 рублей.
Сильный рубль во многом обязан дисбалансу между экспортом и импортом, считает Рапохин.
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