Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом

Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
Petr Svancara/www.globallookpress.com
Равновесный курс уже близок

В паре с российской валютой американский доллар до конца текущего года столкнется с влиянием импорта, экспорта и дивидендными выплатами и вырастет до 65 руб., считает экономист Игорь Рапохин.

В июле и августе продажа валюты станет значительной и выйдет на уровень до 2 триллионов рублей. На этом фоне, однако, доллар может вернуться к отметке до 50 рублей. Возможно, временно он даже опустится ниже указанных значений.

В условиях восстановления импорта, которого, по прогнозу эксперта, ожидается осенью, доллар вырастет к концу года до 65 рублей.

Сильный рубль во многом обязан дисбалансу между экспортом и импортом, считает Рапохин.

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