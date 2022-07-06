Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира

Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Такой рост не демонстрирует ни доллар, ни евро

После специальной военной операции на Украине российская национальная валюта укрепилась в три раза в отношении к евро. С начала рубль рухнул на 50 процентов, а затем вышел на 150-процентный уровень своей исходной стоимости, пишет Le Figaro.

Так, в последний месяц зимы сто рублей торговались за 1,2 евро. А уже в начале марта за них предлагали лишь 0,61 евро – то есть курс европейской валюты к рублю за какое-то мгновение упал практически в два раза.

В материале говорится, что теперь российская валюта смело является образцом "процветания в океане финансового хаоса" и наиболее успешной валютой среди всех стран мира.

Отдельно говорится об успехах главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая, на взгляд автора материала, смогла принять самые решительные меры.

"Необходимо сделать следующий вывод: рубль, бесспорно, наиболее эффективная валюта сегодня, демонстрирующая рост в 45% к доллару и 50 – к евро. Ни одна из валют не предлагала своим держателям такую прибыль", – говорится в материале.

Ранее экономист Игорь Рапохин рассказывал, что станет с рублем в 2023 году.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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