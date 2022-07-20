"Челноки" недовольны таким грабежом

15 июля открылась сухопутная граница России и Финляндии. Хотя с утра погранслужбы начали требовать у желающих попутешествовать "обосновать поездку". К обеденному времени все наладилось, и журналисты заметили первые российские "челноки", у которых журналисты решили расспросить обо всем, что нужно.

Процедура перехода границы та же, что и до пандемии. Финская сторона задает те же вопросы: срок пребывания, место для ночевки – протокол остался прежним. Правда, теперь пытаются узнать количество ввозимого евро, которое фиксируют в базах данных. Тут у россиян нашелся повод повозмущаться.

"Обменники пока что российскую валюту официально не спешат принимать. Хотя в планах у них такое есть. У нас же приняли из-под полы, но с грабительским курсом: по 120 рублей за евро...", – делятся россияне.

Как пишет телеканал "360", на 20 июля Центробанк России снизил курсы доллара и евро до 55,44 и 56,45 руб. соответственно. А на открытии торгов с утра они потеряли еще несколько пунктов, передает "Свободная Пресса".