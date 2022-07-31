Доверие населения к иностранной валюте продолжает падать

Значимость американской валюты для российской финансовой системы стремительно сокращается – она продолжаеть падать, и в ближайшие месяцы такая тенденция будет сохраняться, считает аналитик Михаил Васильев.

Доверие к американской валюте, по словам специалиста, можно теперь считать незаслуженным: валютные резервы РФ находятся в заморозке, Запад принял беспрецедентные меры. В ответ Центробанк усилил курс дедолларизации. И банковские организации, и брокеры повышают комиссию за обслуживание и операции с валютными счетами.

Доллар будет снижаться в стране несколько месяцев – равно как и евро. К концу года, считает Васильев, курс доллара остановится на отметке в 65-70 рублей.

Снижение рубля произойдет за счет восстановления импорта, понижения ставки Центробанка и сокращения притока за счет общего падения цен на нефть. Еще одна причина – сокращение экспорта из-за санкционных мер, мировой инфляции и общее снижение доходов россиян.

Как указал экономист, нужно помнить и о "словесной интервенции" – государственному бюджету вполне комфортен курс за доллар в 75-80 руб.