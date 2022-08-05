Курс рубля
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Против российской национальной валюты в среднесрочной перспективе мгут сыграть такие факторы, как корректировка бюджетного правила, падение цен на нефть из-за общемировой рецессии, и доступ к торгам резидентов, представляющих дружественные страны. Такое заявление сделала финансовый аналитик Елена Кожухова.
Все вышеописисанные факторы, полагает специалист, и станут причиной удержания рубля от обновления пиков семилетней давности. Однако никто не говорит о том, что валюта существенно обвалится. Нужно помнить, что в России сохраняется ограничение на внутреннее движение капитальных средств. В целом за счет текущих финансовых операций фиксируется высокий уровень профицита, передает РИА ФАН.
В среднесрочном ослаблении доллар вновь поднимется выше 65, а евро – выше 70 с половиной, уточняет RT.
Относительно схожие диапазоны спрогнозировал ранее аналитик Михаил Васильев, заявивший, однако, что в стране наблюдается сокращение значимости доллара – причиной эксперт называет аресты российских резервов, которые вызывали ответные меры Центрального банка Российской Федерации, проводящего дедолларизацию.
Рассчитывать на помощь союзников наиавно, считает автор
Поездка не была согласована с Берлином