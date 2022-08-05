Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть

Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Дешевеет не только нефть

Против российской национальной валюты в среднесрочной перспективе мгут сыграть такие факторы, как корректировка бюджетного правила, падение цен на нефть из-за общемировой рецессии, и доступ к торгам резидентов, представляющих дружественные страны. Такое заявление сделала финансовый аналитик Елена Кожухова.

Все вышеописисанные факторы, полагает специалист, и станут причиной удержания рубля от обновления пиков семилетней давности. Однако никто не говорит о том, что валюта существенно обвалится. Нужно помнить, что в России сохраняется ограничение на внутреннее движение капитальных средств. В целом за счет текущих финансовых операций фиксируется высокий уровень профицита, передает РИА ФАН.

В среднесрочном ослаблении доллар вновь поднимется выше 65, а евро – выше 70 с половиной, уточняет RT

Относительно схожие диапазоны спрогнозировал ранее аналитик Михаил Васильев, заявивший, однако, что в стране наблюдается сокращение значимости доллара – причиной эксперт называет аресты российских резервов, которые вызывали ответные меры Центрального банка Российской Федерации, проводящего дедолларизацию.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
новости партнеров

Newsweek: США больше не нуждаются в слабой Европе

Рассчитывать на помощь союзников наиавно, считает автор

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей