Дешевеет не только нефть

Против российской национальной валюты в среднесрочной перспективе мгут сыграть такие факторы, как корректировка бюджетного правила, падение цен на нефть из-за общемировой рецессии, и доступ к торгам резидентов, представляющих дружественные страны. Такое заявление сделала финансовый аналитик Елена Кожухова.

Все вышеописисанные факторы, полагает специалист, и станут причиной удержания рубля от обновления пиков семилетней давности. Однако никто не говорит о том, что валюта существенно обвалится. Нужно помнить, что в России сохраняется ограничение на внутреннее движение капитальных средств. В целом за счет текущих финансовых операций фиксируется высокий уровень профицита, передает РИА ФАН.

В среднесрочном ослаблении доллар вновь поднимется выше 65, а евро – выше 70 с половиной, уточняет RT.

Относительно схожие диапазоны спрогнозировал ранее аналитик Михаил Васильев, заявивший, однако, что в стране наблюдается сокращение значимости доллара – причиной эксперт называет аресты российских резервов, которые вызывали ответные меры Центрального банка Российской Федерации, проводящего дедолларизацию.