Правда, так будет недолго, считают экономисты

Невзирая на падение нефтяного рынка и роста американской валюты в отношении остальных, российский рубль продолжает укрепляться. Финансист Сергей Суверов объяснил, как нацвалюте удается "отвоевывать" свои позиции, несмотря на такие препятствия.

Главная причина – рынок замер в ожидании очередных санкций Запада в отношении Национального клирингового центра после того, как будут оглашены итоги референдумов по поводу присоединения к Российской Федерации освобожденных территорий Украины, а также ЛДНР, уточняет "Общественная служба новостей".

Этот процесс, уточняет эксперт, ускоряет процесс дедолларизации на территории РФ, а также выступает своего рода драйвером для ее финансовых рынков. Банковские организации повышают комиссии за хранение долларов безналом, за счет чего спрос падает еще сильнее, отмечает "Свободная Пресса".

Нужно помнить, что против "американца" выступают и иные валютные ограничения. Правда, в условиях потенциалдьного увеличения дефицита государственного бюджета, российская валюта не сможет вечно игнорировать укрепление доллара в отношении иных, учитывая политику ФРС, пишет RT.