Доллар готов пробить новое дно - экономист

Доллар готов пробить новое дно - экономист
Christian Ohde/www.globallookpress.com
А для евро все выглядит еще хуже, утверждает эксперт

Из-за политической встряски, которую ощущает весь мир, поведение валютного рынка совершенно непредсказуемо. Один из волнующих россиян вопросов – как поведет себя рубль из-за "американских горок". Экономист, финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что ослабление рубля пока что держится за счет налогового периода – пик налоговых платежей произойдет через пару дней.

Если Центробанк попытается справиться с волатильностью жесткими ограничениями, то за курс национальной валюты переживать не стоит. Но все моментально изменится, когда всплывет тема санкционных мер в отношении Национального клирингового центра.

В таком случае, указал Антонов, рубль будет торговаться по 50 за доллар из-за проблем с валютной торговлей.

Что касается евро, то все зависит от того, какой окажется зима. Несмотря на то, что заполненность ПХГ составляет в Европе примерно 90 процентов, стабильные поставки отсутствуют. Если Европа столкнется с критическими переменами, то евро будет торговаться по 0,82 к доллару – и пробьет отметку в 50 рублей, чтобы устремиться дальше вниз.

Ранее мы писали, что россияне массово бросились снимать наличные средства после объявления о частичной мобилизации.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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