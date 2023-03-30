Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться

В США подтвердили проблемы

После введения западных санкций в России предрекали, что эти действия могут нанести серьезный удар по американской валюте. Из-за этого начнут появляться альтернативы, которые ослабят позиции доллара, а это, в свою очередь, ослабит экономику США. Сейчас российский прогноз начинает сбываться.

На фоне закрытия американских банков финансовые эксперты бьют тревогу – доллару постепенно приходит конец. К примеру, такого мнения придерживается Фарид Закария, который отметил, что уход России и Китая в сторону юаня создают условия "идеального шторма" для американской валюты. К ним могут присоединиться и другие государства, которые пострадали от политики Соединенных Штатов.

Действующая президентская администрация создала настоящие проблемы для страны, которые отразяться в будущем, уверен эксперт. С ним согласен и миллиардер Илон Маск.

Предприниматель заявил, что политика Вашингтона на международной арене слишком жесткая, из-за чего позиции доллара как универсальной платежной системы ослабевают.

"Дополняют это избыточные государственные расходы, что заставляет другие страны в значительной мере компенсировать нашу инфляцию", – написал он в соцсетях.

Во время открытия торгов на Мосбирже курс американской валюты достиг 77,24 рублей, а евро дорос почти до 84 рублей.