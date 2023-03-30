Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться

Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
В США подтвердили проблемы

После введения западных санкций в России предрекали, что эти действия могут нанести серьезный удар по американской валюте. Из-за этого начнут появляться альтернативы, которые ослабят позиции доллара, а это, в свою очередь, ослабит экономику США. Сейчас российский прогноз начинает сбываться.

На фоне закрытия американских банков финансовые эксперты бьют тревогу – доллару постепенно приходит конец. К примеру, такого мнения придерживается Фарид Закария, который отметил, что уход России и Китая в сторону юаня создают условия "идеального шторма" для американской валюты. К ним могут присоединиться и другие государства, которые пострадали от политики Соединенных Штатов.

Действующая президентская администрация создала настоящие проблемы для страны, которые отразяться в будущем, уверен эксперт. С ним согласен и миллиардер Илон Маск.

Предприниматель заявил, что политика Вашингтона на международной арене слишком жесткая, из-за чего позиции доллара как универсальной платежной системы ослабевают. 

"Дополняют это избыточные государственные расходы, что заставляет другие страны в значительной мере компенсировать нашу инфляцию", – написал он в соцсетях.

Во время открытия торгов на Мосбирже курс американской валюты достиг 77,24 рублей, а евро дорос почти до 84 рублей.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американский военный развенчал главный миф о ВСУ

Вокруг украинцев строят воздушные замки

"Скормил пилюлю": Путин ударил по НАТО трюком США

Немцы в восторге от ловкости нашего президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей