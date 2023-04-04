Россияне начнут беднеть: все дело в курсе доллара

Аналитики выступили с предупреждением

Курс рубля в последнее время немного потерял свои позиции. Эксперты объясняют, что это связано с разницей между объемами импорта и экспорта в России, которая, в свою очередь, создает перекос в расходах и доходах госказны.

При этом аналитики отмечают, текущий курс доллара выше 78 рублей соответствует прогнозу экономистов. Они полагали, что американская валюта будет стоить в районе 80 рублей. Тем не менее в подобной ситуации есть и свои плюсы – возросший доллар приносит большее прибыли от продажи нефти, как сообщает gazetametro.ru.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время курс валюты США упадет до отметки в 65 рублей, поскольку Китай решил отменить ковидные ограничения и перезапустил собственную экономику. Также ОПЕК+ намерены сократить объемы добычи нефти. На этом фоне банковский сектор Европы начинает трясти.

Дополнительно по позициям доллара могу нанести удар другие государства, которые стали постепенно отказываться от расчетов в американской валюте.

Однако ослабление курса доллара может негативно отразиться на россиянах, которые хранят свои сбережения в иностранной валюте. Падение стоимости приведет к тому, что количество накопленных денег будет уменьшаться просто так, без существенных на то причин. В итоге граждане станут постепенно беднеть.