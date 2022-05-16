В США вскрыли неочевидный признак скорого краха американской империи

В США вскрыли неочевидный признак скорого краха американской империи
Фото: www.pixabay.com
Время Града на холме сочтено

Ситуацию на международной арене сложно назвать стабильной. Все мировое пространство вибрирует из-за экономического кризиса, во многом вызванного агрессивными действиями западных государств по отношению к другим странам. При этом сами провокаторы находятся в весьма плачевном состоянии. Так, известный американский журналист Такер Карлсон указал на симптомы того, что вскоре созданную Соединенными Штатами Америки империю ждет крах.

Журналист обратил внимание, что у перекормленного американского общества начались серьезные проблемы с товарами первой необходимости. Сейчас в ряде штатов наблюдается нехватка еды. Знаменитый телеведущий уверен, что такого рода проблемы говорят о скором падении американской империи.

Карлсон отметил: еще в конце марта американский лидер Джо Байден говорил, что из-за сложной обстановки в Восточной Европе американцам придется столкнуться с дефицитом продовольствия. Как видно, прогноз главнокомандующего оправдался.

"Нехватка продовольствия – это историческое событие. Оно ниспровергает общественный строй, рушит империи", – отметил журналист.

Карлсон сообщил, что во многих магазинах полностью закончились детские смеси, а также некоторые другие продукты. При этом американские власти никак не пытаются выправить ситуацию.

К слову, недавно стало известно, почему вашингтонская администрация бьется в истерике из российского "Сармата".

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей