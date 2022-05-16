Время Града на холме сочтено

Ситуацию на международной арене сложно назвать стабильной. Все мировое пространство вибрирует из-за экономического кризиса, во многом вызванного агрессивными действиями западных государств по отношению к другим странам. При этом сами провокаторы находятся в весьма плачевном состоянии. Так, известный американский журналист Такер Карлсон указал на симптомы того, что вскоре созданную Соединенными Штатами Америки империю ждет крах.



Журналист обратил внимание, что у перекормленного американского общества начались серьезные проблемы с товарами первой необходимости. Сейчас в ряде штатов наблюдается нехватка еды. Знаменитый телеведущий уверен, что такого рода проблемы говорят о скором падении американской империи.

Карлсон отметил: еще в конце марта американский лидер Джо Байден говорил, что из-за сложной обстановки в Восточной Европе американцам придется столкнуться с дефицитом продовольствия. Как видно, прогноз главнокомандующего оправдался.

"Нехватка продовольствия – это историческое событие. Оно ниспровергает общественный строй, рушит империи", – отметил журналист.

Карлсон сообщил, что во многих магазинах полностью закончились детские смеси, а также некоторые другие продукты. При этом американские власти никак не пытаются выправить ситуацию.

К слову, недавно стало известно, почему вашингтонская администрация бьется в истерике из российского "Сармата".