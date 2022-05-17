"Экономическое самоубийство": Путин резко высказался в адрес европейских стран

"Экономическое самоубийство": Путин резко высказался в адрес европейских стран
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент объяснил происходящее на мировой арене

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сложилась на международной арене. Известно, что ряд западных государств всеми силами пытается надавить на Россию, в частности, активно используя санкционную дубину.

Как подчеркнул глава нашей страны, политика европейских держав в энергетической сфере фактически является "экономическим самоубийством". Очевидно, что в первую очередь антироссийские действия европейцев бьют по гражданам самих этих стран.

При этом Российская Федерация может использовать себе на пользу "непродуманные, хаотичный шаги зарубежных стран в нефтяной сфере", отметил Владимир Владимирович.

Таким образом, сложившаяся на мировом рынке ситуация может сыграть на руку нашему государству и одновременно серьезно ослабит европейских оппонентов России.

К слову, недавно Владимир Путин оценил угрозы для России от вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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