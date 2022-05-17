Президент объяснил происходящее на мировой арене

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сложилась на международной арене. Известно, что ряд западных государств всеми силами пытается надавить на Россию, в частности, активно используя санкционную дубину.



Как подчеркнул глава нашей страны, политика европейских держав в энергетической сфере фактически является "экономическим самоубийством". Очевидно, что в первую очередь антироссийские действия европейцев бьют по гражданам самих этих стран.

При этом Российская Федерация может использовать себе на пользу "непродуманные, хаотичный шаги зарубежных стран в нефтяной сфере", отметил Владимир Владимирович.

Таким образом, сложившаяся на мировом рынке ситуация может сыграть на руку нашему государству и одновременно серьезно ослабит европейских оппонентов России.

К слову, недавно Владимир Путин оценил угрозы для России от вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.