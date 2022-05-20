Миллиарды в обход санкций: РФ получит рекордную сумму от Евросоюза за поставки газа

Миллиарды в обход санкций: РФ получит рекордную сумму от Евросоюза за поставки газа
Silas Stein/www.globallookpress.com
За несколько месяцев стоимость топлива взлетела до небес

Даже в случае сокращения импорта газа из Российской Федерации стоимость голубого топлива будет расти, что еще больше увеличит и без того высокие доходы страны за счет продажи энергоносителей. Пока что в ЕС нет четкой позиции по шестому пакету санкций, который бы запрещал поставки газа из РФ, пишет Echos.

Как отмечает источник, Европейский союз покупает газ втридорога, несмотря на санкционные меры, громкие декларации обещания эмбарго, которое должны уже "вот-вот" ввести, пишет "Свободная Пресса".

"27 стран ежедневно отправляют Газпрому 200 миллионов долларов, чего вполне хватает для покрытия оборонного бюджета Российской Федерации. Под угрозой эмбарго, по которому совершенно ничего не предпринимается, Европа оказалась в сложной ситуации, в которой Владимир Путин стал большим победителем", – говорится в материале.

За счет резкого роста стоимости РФ получит порядка 100 млрд долларов от ЕС – практически вдвое больше, чем в 2021 году, если не учитывать доходы от нефти и угля, уточняет телеканал "360".

Источник: Les Echos ✓ Надежный источник
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