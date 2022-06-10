Токио продолжает демонстрировать недружественное отношение

Взаимоотношения между Российской Федерацией и Японией в последнее время серьезно обострились. Токио с большой готовностью подхватил антироссийскую истерию и поддерживает санкционное давление на нашу страну. Кроме того, Страна восходящего солнца проявляет несговорчивость и в других вопросах. Так, стало известно, что Япония отказалась платить квоты за вылов рыбы у Курильских островов. Разумеется, Москва отреагировала соответствующим образом.



Теперь японские рыбаки лишены возможности ловить рыбу в этой весьма богатой на дары моря территории. Такой информацией с общественностью поделился полномочный представитель российского главнокомандующего на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Высокопоставленный государственный служащий подчеркнул, что неуплата квоты автоматически приводит к лишению разрешения.

"Они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", – добавил Трутнев.

Очевидно, что такое решение нанесет заметный ущерб рыбному промыслу Японии. Однако для Токио, по всей видимости, самым важным является демонстрация своей недружественной позиции к Российской Федерации, а не собственная экономика.

При этом пока Россия не планирует ограничивать экспорт нашей рыбы в эту страну.

К слову, недавно стало известно, что из-за антироссийских санкций Европу ждут "месяцы несчастья".